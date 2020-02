Was bedeutet das Modellvorhaben Soziale Dorfentwicklung? Und wie können Immensen, Arpke und Sievershausen davon profitieren? Um diese Fragen geht es in einer öffentlichen Auftaktveranstaltung in Scheuers Hof in Immensen. Dabei sind die Ideen der Bürger und Interessenvertreter der drei Orte gefragt.