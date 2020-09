Lehrte

Unter dem Motto „Bibel trifft Thomas Mann“ hat es bei der katholischen St.-Bernward-Gemeinde jetzt eine ganz besondere Veranstaltung gegeben, die unter Corona-Abstandsregeln stattfand. Erstmals wurde der Pfarrgarten zum Schauplatz für eine Open-Air-Lesung. Kaplan David Bleckmann widmete sich gemeinsam mit den beiden Gemeindemitgliedern Christoph Wurl und Brigitte Last der Novelle „Thamar“ aus Thomas Manns Werk „Joseph und seine Brüder“.

Besucher erfahren auch Hintergründe

Mit der Bibelstelle über Thamar im Neuen Testament eröffnete Bleckmann die Lesung für die etwa 15 Besucher. In der Bibel wird Thamar als eine von insgesamt vier Frauen im Stammbaum Jesu aufgeführt. Alle Frauen waren keine Jüdinnen und zeugen damit von einer im christlichen Glauben von Anfang an fundierten Universalität. Zudem gab Wurl Hinweise über die charakteristischen Züge im Text und erläuterte, dass in der Novelle unter anderem Manns Tochter Erika beschrieben ist. Im Anschluss wechselten sich Bleckmann, Wurl und Last beim Lesen der Geschichte von Thomas Mann ab. Die Lesung schloss mit lockeren Gesprächen über Thomas Mann und das Gehörte und neue Vorschläge für weitere Lesungen mit Werken anderer Autoren im Pfarrgarten gab es ebenfalls.

Von Lisa Höfel