Die Corona-Zeit bringt vieles mit sich, das vor gut einem Jahr noch undenkbar war – etwa, dass eine neue Kindertagesstätte per Videokonferenz eröffnet wird. So ist es am Mittwochnachmittag mit der Kita Forscherwelt in Sievershausen geschehen. Mehr als 40 Gäste kamen virtuell zusammen, um Reden zu hören, sich mit Orangensaft zuzuprosten und zu sehen, wie das Leitungsteam der Kita, Tanja Lahmann und Michelle Eglinski, in einem Video ein rotes Band vor dem Eingang zerschnitt.

Virtuelle Kita-Eröffnung mit Orangensaft: Die Teilnehmer der Videokonferenz prosten sich zu. Quelle: Achim Gückel

Die Eröffnung der Forscherwelt markiert den Beginn einer ganzen Reihe von Kita-Einweihungen im Lehrter Stadtgebiet. So ganz fertig ist das Gebäude im Baugebiet Kirchlahe Süd allerdings noch nicht. Noch sind Arbeiten an der Fassade, am Außengelände und in anderen Bereichen des lang gestreckten, flachen Gebäudekomplexes zu erledigen.

Laute Arbeiten nur nachmittags und am Wochenende

„Der Bau ist nicht fertig, aber die Betreuungsräume sind nutzbar“, sagte Bärbel Springer, Standortleiterin der Gesellschaft Global Education, welche die neue Kita im Auftrag der Stadt Lehrte betreibt. Aber am Montag beginne der Betrieb, und dann stünden die Kinder im Vordergrund. Die restlichen lauten Arbeiten an Gebäude und Außenbereich würden nur noch nachmittags und an Wochenenden erledigt.

Wegen Corona kann die Forscherwelt jedoch vorerst nur im Notbetrieb starten. Ab dem Sommer seien dann aber alle 65 Plätze belegt, betonte Springer. Personal dafür habe man genug, trotz der bekannten Engpässe auf dem Arbeitsmarkt habe es für die neue Einrichtung in Sievershausen enorm viele Bewerbungen von Erzieherinnen gegeben. Nur eine einzige Stelle sei noch nicht besetzt.

Die Spielgeräte für draußen müssen noch aufgebaut werden: Wegen Corona hatte es beim Bau der Forscherwelt allerhand Probleme gegeben. Quelle: Achim Gückel

Sievershausens Ortsbürgermeister Armin Hapke (CDU) erinnerte bei der virtuellen Eröffnungsfeier daran, dass die neue Kita in seiner Ortschaft dringend nötig sei. In den vergangenen sieben Jahren sei die Anzahl der im Dorf gemeldeten Kinder von 77 auf nun 172 gestiegen. Die Forscherwelt sei außerdem der „Schlussstein“ im Neubaugebiet, für das man in Sievershausen viele Jahre politisch gekämpft habe.

So ist der Stand bei Lehrtes anderen Kita-Neubauten Die Forscherwelt in Sievershausen ist nur der Anfang: Bei den Kita-Neubauten in Lehrte soll es nun Schlag auf Schlag gehen. Im Juli oder August will der Träger Global Education auch seine Kita im Ahltener Neubaugebiet Hannoversche Straße eröffnen. Dort hatte es im Winter zwei Monate Verzug am Bau gegeben, weil das Dach nicht rechtzeitig dicht war. Das Personal für die neue Ahltener Kita stehe aber schon bereit, heißt es. Ursprünglich sollte die Einrichtung im Januar öffnen. Auch bei der neuen Kita am Rand des Baugebiets Im See in Arpke hatten die Arbeiten wegen Corona und des Winters zuletzt etwas gestockt. Nicht wie zunächst geplant im März, sondern Anfang Mai sollen zumindest die Kindergartengruppen aus dem alten Standort an der Schule in die neue Kita einziehen. Die Betreuung in den Krippengruppen startet nach Auskunft der Stadtverwaltung aber wohl erst im August. Noch sei unklar, wie hoch die Anzahl der zu betreuenden Kleinkinder werde. Erst wenn man diese Zahl kenne, könne die Suche nach dem Betreuungspersonal beginnen. Im Neubaugebiet auf dem früheren Feierabend-Kleingartengelände in Lehrte wird ebenfalls Global Education eine neue Kita (Name: Entdeckerwelt) errichten. Die Erdarbeiten dafür sollen noch im März beginnen. Das ehrgeizige Ziel: Eröffnung Anfang 2022. Dass die Arbeiten für diese Kita überhaupt starten können, ist einem glücklichen Zufall geschuldet. Zwar gilt das Feierabend-Baugebiet als Verdachtsfläche für Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg. Möglicherweise schlummern dort noch Blindgänger. Die entsprechenden Sondierungen dürfen während der Corona-Zeit aber nicht vorgenommen werden, weil eine mögliche Evakuierung auch das Krankenhaus mit einbeziehen würde. Und das darf wegen Corona nicht sein. Die kleine Teilfläche für die Kita muss vor Baustart jedoch nicht sondiert werden. Denn dort gebe es keine Verdachtspunkte, heißt es. Eine weitere Kita in der Kernstadt entsteht derzeit in der Villa Nordstern. Sie soll zu Ostern 2022 startklar sein. Auch für das Neubaugebiet Gartenquartier im Nordwesten der Kernstadt ist eine Kita samt kleinem Familienzentrum geplant.

Heike Koehler, Vorsitzende des Lehrter Jugendhilfeausschusses, unterstrich die Bedeutung der Kita-Offensive in der gesamten Stadt Lehrte. „Familienfreundlichkeit ist ein wichtiger Standortfaktor und die neue Kita in Sievershausen ein Mosaikstein der gesellschaftspolitischen Arbeit“, sagte die Christdemokratin.

Richtfest im Oktober, „sportlicher“ Zeitplan

Die Bauarbeiten für die Forscherwelt hatten im Sommer 2020 begonnen, im Oktober war Richtfest. Die Kita innerhalb von rund fünf Monaten fertig für die Eröffnung zu haben sei eine „sportliche Angelegenheit“ gewesen, betonte Springer. Dabei habe wegen der Corona-Pandemie manches nicht so funktioniert, wie es sollte, oft sei man etwa wegen verspäteter Lieferungen von Material „ziemlich ins Rotieren“ geraten. Daher seien jetzt auch noch so viele Restarbeiten zu erledigen.

In wenigen Tagen ist die neue Kita in Sievershausen betriebsbereit – auch wenn vieles noch nach Baustelle aussieht. Quelle: Achim Gückel

Kita-Leiterin Tanja Lahmann betonte derweil, dass ihre Einrichtung sich eng mit der Gesellschaft in Sievershausen verzahnen wolle. Kooperationspartner im Dorf gebe es schon, etwa den Sportverein und die Karnevalsgesellschaft sowie das Gut Adolphshof im benachbarten Hämelerwald.

