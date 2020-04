Erneut brennen Altpapiercontainer in Ahlten

Ahlten

Brennende Altpapiercontainer haben die Einsatzkräfte der Feuerwehr Ahlten am Sonnabend gegen 19 Uhr gelöscht.

Als die Feuerwehrleute an einem Wertstoffplatz an der Straße An der Feuerwache eintrafen, standen bereits mehrere der Container in Flammen. Auch die Holzumzäunung des Containerplatzes direkt neben dem Parkplatz der Ahltener Feuerwehr brannte. Die Einsatzkräfte mussten zunächst verhindern, dass das Feuer auf weitere Container übergriff.

Feuerwehr sucht mit Wärmebildkamera nach Glutnestern

Mit zwei sogenannten C-Rohren brachten die Einsatzkräfte das Feuer schnell unter Kontrolle, zwei Altpapiercontainer konnten vor den Flammen gerettet werden. Laut Feuerwehrsprecher Christian Urban zogen sich die Löscharbeiten allerdings noch bis nach 20 Uhr hin, „da alle betroffenen Container entleert werden mussten, um auch die letzten Glutnester ablöschen zu können“.

Dabei habe die Feuerwehr auch eine Wärmebildkamera eingesetzt, mit deren Hilfe kleinste Glutnester gefunden werden können. Die Feuerwehr war bis 20.30 Uhr mit einem Löschfahrzeug und neun Einsatzkräften vor Ort.

Dicke Rauchschwaden steigen am Containerplatz in Ahlten in die Luft. Quelle: Feuerwehr Lehrte

Bei dem Brand wurden fünf der sieben Container sowie die Hälfte der Einfriedung zerstört. Die Ursache und die Höhe des Schadens sind noch unklar. Da mehrere Container unabhängig voneinander brannten, könnte es sich laut Feuerwehr um Brandstiftung handeln. Die Polizei ermittelt. Es ist nun schon das zweite Mal in diesem Jahr, dass auf dem Wertstoffplatz neben der Ahltener Feuerwehr Container brennen. Bereits Anfang Januar mussten die Einsatzkräfte dort Brände an zwei Containern löschen.

Feurwehrmann verhindert Brand in Container an der Kita

Laut Feuerwehrsprecher Urban habe zudem erst kürzlich ein weiterer Brand an einem Container an der Ahltener Kindertagesstätte durch einen aufmerksamen Feuerwehrmann verhindert werden können. Von seiner Wohnung aus hatte der Feuerwehrmann Rauch von dem Container aufsteigen sehen. Gemeinsam mit einem weiteren Feuerwehrmann hatte er das Feuer gelöscht, bevor weiterer Schaden entstehen konnte. Nachträglich hatte sich herausgestellt, dass ein Unbekannter glimmende Holzkohle in dem eigentlich verschlossenen Container entsorgt hatte.

Von Patricia Oswald-Kipper