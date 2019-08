Lehrte

Innerhalb von nur einer Woche ist zum zweiten Mal ein Fuchs in das ehemalige Klärbecken am Hohnhorstweg gefallen. Die Tierretter der Ortsfeuerwehr Röddensen sind am Dienstagabend gegen 20 Uhr von Spaziergängern alarmiert worden. Im Gegensatz zum Einsatz vor genau einer Woche war diesmal ein recht junger Fuchs sechs Meter tief in die trockengelegte Anlage gestürzt und konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien. Weil die Tierretter nun schon Erfahrung hatten, konnte Norbert Pfannenschmidt den Fuchs mit speziellen Beißschutzhandschuhen schnell einfangen und in eine Transportbox verfrachten.

Tierretter Kilian Meyer rettet den Fuchs mit einer Transportbox über die Leiter aus dem Kläbecken Quelle: Feuerwehr Lehrte

Über eine Leiter ging es dann aus dem Becken wieder nach oben, wo die Feuerwehr den jungen Fuchs zwar abgekämpft, aber wohlbehalten in die Freiheit entlassen konnten. Warum gleich innerhalb von einer Woche zwei Füchse in das ehemalige Klärbecken gestürzt sind, ist auch den Tierrettern ein Rätsel.

Vor einer Woche hatte die Feuerwehr einen älteren Fuchs aus dem sechs Meter tiefen ehemaligen Klärbecken gerettet. Quelle: Feuerwehr Lehrte

Der Fuchs flüchtete zunächst vor seinen Rettern in ein Rohr in der Wand Quelle: Feuerwehr Lehrte

Von Oliver Kühn