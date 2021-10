Lehrte

Am 1. November hat die achtmonatige Vakanz auf dem zweitwichtigsten Posten im Lehrter Rathaus ein Ende. Dann tritt die neue Erste Stadträtin Marion Lange als Allgemeine Vertreterin von Bürgermeister Frank Prüße ihren Dienst an. Am Mittwochabend ist die 53-jährige vom Rat der Stadt offiziell ernannt worden. Prüße übergab Lange die entsprechende Urkunde und äußerte sich sehr erleichtert. „Ich bin froh, wieder eine Stadträtin zu haben“, sagt er bei der kurzen Zeremonie.

Marion Lange stammt aus Lehrte, hat 20 Jahre in der Stadt gelebt und ist jetzt in Hannover zu Hause. Letzteres hat sie mit ihrem Amtsvorgänger Uwe Bee gemeinsam. Bee war 16 Jahre lang Erster Stadtrat in Lehrte und im März, kurz vor seinem 60. Geburtstag, in den Ruhestand gegangen.

Zwei offizielle Bewerbungsrunden scheitern

Mit der Besetzung des wichtigen Postens – die Erste Stadträtin ist unter anderem für Rechtsangelegenheiten im Rathaus sowie die Fachbereiche Bürgerservice und Familie und Bildung zuständig – hatten es sich Lehrtes Politiker nicht leicht gemacht. Die Suche nach einer Bee-Nachfolge hatte im Oktober 2020 begonnen. Es folgten zwei Bewerbungsrunden, die beide scheiterten. Im Dezember gab eine eigens für die Personalie gegründete Kommission bekannt, sie habe sich nicht auf eine Bewerberin oder einen Bewerber einigen können.

Die später von Bürgermeister Prüße für den Posten vorgeschlagene Christdemokratin Annette Merz aus dem Landkreis Gifhorn fiel im Rat der Stadt im Mai durch – bei 21 Nein- und 20-Ja-Stimmen. Die Ratsmehrheit aus SPD, Grünen und Die Linke lehnte die 60-Jährige ab. Sie sei in der Vorstellungsrunde nicht überzeugend gewesen, hieß es. Die Opposition mit den Christdemokraten an der Spitze sprachen seinerzeit von einer „Blockade“ der Mehrheit bei der Besetzung des wichtigen Postens an der Seite Prüßes, der selbst CDU-Mitglied ist.

Marion Lange ist parteilos

Die parteilose Marion Lange kam nun ohne formelles und langwieriges Bewerbungsverfahren ins Amt. Sie arbeitete in den vergangenen 20 Jahren in verschiedenen leitenden Funktionen im Niedersächsischen Landesrechnungshof und seit 2019 als Leiterin des Haushaltsreferats im Landesministerium für Wissenschaft uns Kultur. Lange hatte sich selbst direkt beim Lehrter Bürgermeister als Nachfolgerin für Bee ins Gespräch gebracht und später bei persönlichen Vorstellungen in den Fraktionen auch die Lehrter Politiker aller Lager vollends überzeugt. Im Juli war sie gewählt worden, jetzt ist sie auch offiziell ernannt. Ihre Amtszeit im Rathaus dauert acht Jahre.

Von Achim Gückel