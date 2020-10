Lehrte

Erneut ist es an der zentralen Kreuzung aus Berliner Allee und Marktstraße in Lehrte zu einem Unfall gekommen. Dabei wurde ein elfjähriger Junge angefahren und erlitt leichte Verletzungen. Unklar ist noch, ob das Kind bei Grünlicht über den Überweg ging. Um diese Frage zu klären, sucht die Polizei Augenzeugen.

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 14 Uhr. Der 77-jährige Fahrer eines Kia-SUV wollte von der Berliner Allee nach rechts in die Marktstraße einbiegen und stieß dabei mit dem Jungen zusammen, der mit dem Fahrrad die Fahrbahn kreuzte. Das Kind stürzte und wurde leicht verletzt. Beide Beteiligte des Unfalls meldeten sich später bei der Polizei und schilderten den Vorfall in gleicher Weise. Uneinigkeit herrschte aber darüber, wer Grünlicht hatte. Sowohl der 77-Jährige als auch der Junge gaben an, Grün gehabt zu haben. Zeugen des Unfalls sollten sich im Lehrter Kommissariat unter Telefon (05132) 8270 melden.

61-jähriger Radfahrer am Eichenweg verletzt

Einen weiteren Unfall mit einem leicht verletzten Radfahrer gab es am Mittwoch gegen 17.50 Uhr an der Einmündung des Eichenwegs auf die Iltener Straße. Dort übersah ein 33-jähriger Autofahrer einen 61-jährigen Radfahrer, der Vorfahrt hatte. Nach dem Zusammenstoß klagte der Radfahrer über Schmerzen am Knie und einem Daumen. Eine medizinische Versorgung am Unfallort war laut Polizei aber nicht notwendig.

