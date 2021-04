Lehrte

Sie dürfen ihre Kunden wieder im Geschäft bedienen: Lehrtes Einzelhändler freuen sich, dass in Hannover und den Umlandkommunen jetzt das Prinzip Click & Meet möglich ist. Das bundesweit geänderte Infektionsschutzgesetz erlaubt bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von weniger als 150 Infizierten pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner das Einkaufen nach vorheriger Terminvereinbarung.

Bisher war in der Region Hannover lediglich Click & Collect vorgesehen, also Einkaufen nach telefonischer oder Onlinebestellung mit Abholung vor Ort oder Lieferung nach Hause. „Wir freuen uns, dass wir mit der neuen Lockerung jetzt wieder eine Perspektive haben“, sagt Sven Goslar vom Sportartikelgeschäft Goslar an der Burgdorfer Straße. Wer in seinen Laden möchte, muss vorher allerdings seine Kontaktdaten hinterlegen, eine FFP2- oder OP-Maske aufziehen und einen aktuellen Corona-Schnelltest vorlegen. Ein Selbsttest wird nicht akzeptiert.

Viele Kunden haben noch Fragen

Die neue Lockerung müsse sich aber bei den Kunden noch herumsprechen, meint Goslar. Am Montag etwa sei das Angebot zum Shoppen mit Termin wenig genutzt worden. Viele Kunden hätten zudem noch Fragen. So wurde Goslar etwa gefragt, ob auch zweifach Geimpfte oder Kinder einen Schnelltest vorlegen müssten. „Bei der Stadt habe ich da aber schnell eine Antwort bekommen“, sagt Goslar. Demnach gibt es derzeit noch keine Ausnahmeregel für Geimpfte, und Kinder benötigen den Test ab sieben Jahren.

Wichtig ist für den Einzelhändler zudem eine lückenlose Dokumentation. „Wir lassen uns zum Schnelltest auch den Personalausweis zeigen und werden zur Sicherheit vom Testergebnis auch eine Kopie oder ein Handyfoto machen“, erklärt Goslar. Die Tests sind für ihn aber der richtige Weg. „Wenn wir im Einzelhandel jetzt zeigen, dass Shoppen mit Termin gut und sicher funktioniert, könnte das später auch in Gastronomie und Kultur als Vorbild dienen“, erklärt Goslar.

Rosenbaum: „Das ist ein wichtiger Schritt nach vorn“

Auch Regina Rosenbaum vom Bettenhaus Welge im Neuen Zentrum begrüßt das Einkaufen mit Termin ausdrücklich. „Das ist ein wichtiger Schritt nach vorn“, betont die Geschäftsfrau. Schlafberatungen hat Rosenbaum bis vor Kurzem telefonisch oder bei Hausbesuchen vorgenommen. „Es gab viele Anfragen und eine lange Warteliste – das war sehr umständlich“, berichtet sie.

Viele Einzelhändler informieren im Schaufenster über die Regelungen des Terminshoppings. Quelle: Katja Eggers

Rosenbaum freut sich, dass sie ihre Kunden nun wieder ausführlich im Laden beraten kann. Die regulären Öffnungszeiten sollen dafür beibehalten werden, um Erfahrungen zu sammeln, wie die neue Einkaufsmöglichkeit überhaupt angenommen wird. Wichtig findet Rosenbaum, dass Lehrtes Einzelhändler den Kunden langfristig einheitliche Öffnungszeiten anbieten.

Wunsch: Schnelltestzentrum in der Fußgängerzone

Für Barbara Pantel vom Einkaufsparadies No. 5 in der Zuckerpassage macht das jedoch wenig Sinn. „Reguläre Ladenöffnungszeiten lohnen sich vielleicht für Schuhe und Kleidung, aber nicht für Bastelbedarf, Geschenkartikel, Geschenkverpackungen und Dekoration“, meint sie. Für das Shoppen mit Termin öffnet Pantel daher lediglich dreimal wöchentlich vormittags und dreimal in der Woche nachmittags. Bei Bedarf will sie aber auch öfter öffnen. Auch Pantel ist Click & Meet gegenüber aber positiv eingestellt.

Maik Ekat, Bezirksleiter des Schuhgeschäftes Deichmann in der Zuckerpassage, begrüßt das Terminshopping ebenfalls. Er wünscht sich jedoch ein Schnelltestzentrum direkt in der City. „In Hannovers Innenstadt gibt es rund 20 Testcenter, die rund um die Uhr offen haben und keine Terminreservierung benötigen, aber davon haben die Händler im Umland nichts“, sagt Ekat. In Lehrte hätten alle Testcenter unterschiedliche Öffnungszeiten und würden auch nicht in der Laufzone der Kunden liegen. „Aber wir machen bei Click & Meet natürlich trotzdem gern mit“, betont Ekat.

Von Katja Eggers