Lehrte

Ausgerechnet ein defekter Feuerlöscher hat am Donnerstagabend beim DPD-Paketdienst an der Europastraße einen Großeinsatz mehrerer Feuerwehren ausgelöst. Insgesamt eilten rund 100 Einsatzkräfte mit 26 Fahrzeugen zu dem Logistikunternehmen, darunter auch die sogenannten ABC-Einheiten der östlichen Region Hannover zur Abwehr chemischer Gefahren, sowie Polizei und Rettungsdienst. Nennenswerter Schaden entstand bei dem Vorfall nicht. Ein Mitarbeiter der Firma erlitt laut Polizeiangaben aber leichte Verletzungen.

Die Feuerwehren wurden gegen 22 Uhr an die Europastraße gerufen. Einem Mitarbeiter war dort beim Entladen eines sogenannten Wechselaufbaus ein schweres Paket heruntergefallen, aus dem dann umgehend ein weißes Pulver austrat. Der Arbeiter erlitt dadurch offenbar eine Augenreizung. Weil nicht nachvollziehbar war, um was für eine Substanz es sich bei dem Pulver handelte und ob diese möglicherweise gefährlich oder giftig ist, kam es zum Großalarm.

Feuerwehr baut Dekontaminationszelt auf

Speziell ausgebildete und ausgerüstete Feuerwehrleute aus Lehrte, Sehnde und Uetze rückten an. Sie stoppten laut Feuerwehrsprecher Benjamin Rüger den Rangierbetrieb der Lastwagen auf dem Gelände, riegelten den Bereich rings um das kaputte Paket ab und bauten vorsorglich ein Zelt zur Dekontamination verseuchter Einsatzkleidung auf.

Laut Rüger waren die Ladepapiere für die sogenannte Wechselbrücke beim Eintreffen der Feuerwehr bereits entsorgt worden. Was sich in dem kaputten Paket mit dem weißen Pulver befand, war somit unklar. Daher schaute sich zunächst ein Messtrupp in Schutzanzügen die Sache genauer an, nahm Messungen vor und gab dann Entwarnung: Das weiße Pulver war nur harmloses Löschmittel. Der Feuerlöscher war beim Aufprall des Pakets kaputtgegangen.

Der DPD-Mitarbeiter wurde vom Rettungsdienst trotzdem vorsorglich in eine Klinik nach Hannover gebracht. Die Feuerwehrkräfte rückten gegen 23.45 Uhr wieder ab.

Von Achim Gückel