Lehrte

Unbekannte Täter haben sich in der Nacht zum Dienstag auf besonders rabiate Weise Zugang zu einem Firmengebäude an der Straße Am Blauen See verschafft. Sie entfernten einen Gullydeckel aus einer Gosse und warfen damit eine Fensterscheibe ein. Nach Angaben der Polizei durchsuchten die Täter dann mehrere Räume und stahlen unter anderem einen Laser-Entfernungsmesser, mehrere Handwerkerjacken und Lebensmittel. Unter anderen nahmen sie Kaffee mit.

Über den Wert der Beute kann das Lehrter Kommissariat keine Angaben machen. Sie nimmt aber unter Telefon (05132) 8270 mögliche Zeugenhinweise zu dem Einbruch an der Straße Am Blauen See entgegen.

Von Achim Gückel