Hämelerwald

Die Forderung von Hämelerwalder Politikern nach mehr Polizeipräsenz in der Ortschaft bekommt neue Brisanz. Nach der Serie von Autodiebstählen in den vergangenen zwei Wochen hat es nun wieder einen Einbruch gegeben. Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag in den Schnellimbiss an der Hermesstraße eingedrungen. Sie hebelten nach Angaben aus dem Lehrter Polizeikommissariat die Eingangstür auf, demontierten dann einen Zigarettenautomaten und nahmen diesen mit. Wie viel Geld sich in dem Automaten befand, ist unklar. Auch zur Höhe des Schadens gibt es keine Angaben. Außerdem nahmen die Täter 12 Euro Bargeld aus einer Kasse mit.

Zeugenhinweise gibt es bislang keine. Die Polizei nimmt Tipps unter Telefon (05132) 8270 entgegen.

Von Achim Gückel