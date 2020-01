Lehrte

Während der Morgenstunden ist am Donnerstag ein Einbrecher in ein Haus an der Steinstraße eingedrungen. Das Lehrter Polizeikommissariat teilt mit, dass sich die Tat in der Zeit von 7 bis 9 Uhr ereignet haben muss. Der Eindringling überstieg vermutlich zuerst einen Zaun und hebelte dann eine Terrassentür auf. Drinnen durchsuchte er dann die Räume und stahl Schmuck. Der Einbrecher konnte unerkannt verschwinden, über den Wert seiner Beute gibt es keine Angaben.

Die Polizei in Lehrte nimmt Zeugenhinweise zu dem Einbruch an der Steinstraße unter Telefon (05132) 8270 entgegen.

Weitere Meldungen der Polizei und Feuerwehr in Lehrte finden Sie hier in unserem Polizeiticker.

Von Achim Gückel