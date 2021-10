Lehrte

Im September hatte der Kleingartenverein Dornröschen Einbrüche gemeldet, jetzt hat es den Kleingartenverein Schwanenburg an der Ahltener Straße in Lehrte getroffen. Bislang Unbekannte sind dort vermutlich in der Nacht zum Freitag in sechs Lauben eingebrochen und haben dabei erheblichen Schaden angerichtet. Nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte haben sich die Diebe gewaltsam Zutritt verschafft, indem sie Scheiben einschlugen und Türen aufhebelten. Teilweise haben sie die Innenräume der Lauben verwüstet und etwa Möbelstücke mutwillig beschädigt.

Bislang steht nur fest, dass von einer Parzelle Werkzeug und Baumaterial gestohlen wurde. Über mögliches anderes Diebesgut sowie den angerichteten Schaden gibt es noch keine Angaben. Die Einbrüche müssen sich laut der Ermittler zwischen Donnerstag, 14 Uhr, und Freitag, 7.15 Uhr, abgespielt haben. Die Polizei hofft nun auf mögliche Hinweise von Zeugen, die sich unter Telefon (0 51 32) 82 70 bei der Lehrte Wache melden können.

Von Oliver Kühn