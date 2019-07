Lehrte

Die Schadenhöhe ist noch unklar: In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte in das Reisezentrum der Deutschen Bahn ( DB) in Lehrte eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei haben die Täter dabei offenbar auch versucht, einen Tresor zu öffnen. Ob das erfolgreich war, ist noch nicht bekannt. Laut Ermittler sei der Tresor aber nicht aufgesprengt, sondern eventuell aufgeschnitten worden. Bis 11.30 Uhr war das Zentrum deshalb für den Fahrkartenverkauf geschlossen. Kurz vorher hieß es vonseiten der Bahn noch, dass das Reisezentrum vermutlich den ganzen Tag geschlossen werden müsse.

Metallischer Geruch im Gebäude

Womöglich haben die Einbrecher eine Flex oder ähnliches Werkzeug benutzt, um den Tresor zu knacken. Denn ein leicht metallischer Geruch zog noch am späteren Vormittag durch das Gebäude an der Bahnhofstraße. Die Fahrkartenautomaten dagegen waren unversehrt. Die Deutsche Bahn hat am Mittwoch angekündigt, einen Mitarbeiter ins Reisezentrum zu schicken, der die Schäden untersuchen soll.

Die Polizei in Lehrte wollte auf Anfrage bislang keine weiteren Details zu dem Einbruch mitteilen. „Die Ermittlungen dauern noch an“, sagte eine Sprecherin.

Von Oliver Kühn