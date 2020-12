Lehrte

Erneut war eine Firma in der Lehrter Innenstadt Ziel eines Einbrechers. Der Unbekannte ist offenbar in der Nacht zu Mittwoch in den Betrieb an der Straße Am Rathaus eingedrungen. Eine Eingrenzung der Tatzeit liegt jedoch nicht vor. Nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte hat der Dieb ein Fenster eingeschlagen und in den Firmenräumen 700 Euro aus einer Geldkassette gestohlen. Weil es keinerlei Hinweise gibt, hofft die Polizei auf mögliche Zeugen, die sich unter Telefon (0 51 32) 82 70 melden können.

Von Oliver Kühn