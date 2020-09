Ahlten

Einen hochwertigen Laptop und mehrere elektronische Geräte haben Einbrecher gestohlen, die am Sonnabend in der Zeit zwischen 7 und 21.15 Uhr in ein Wohnhaus am Roseneck eingedrungen sind. Die Täter hebelten nach Aussage eines Polizeisprechers die Schiebetür des Wintergartens auf und gelangten so in das Gebäude. Dort durchsuchten sie Räume und entkamen unerkannt mit ihrem Diebesgut, dessen Schadenshöhe derzeit noch nicht feststeht.

Die Polizei Lehrte sucht deshalb Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Sie sollten sich unter Telefon (05132) 8270 melden.

Von Antje Bismark