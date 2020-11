Lehrte

Bislang unbekannte Täter sind am Wochenende in eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Burgdorfer Straße in Lehrte eingebrochen. Dabei haben die Einbrecher ein zum Hinterhof gelegenes Fenster gewaltsam aufgehebelt. Aus der Wohnung stahlen sie Schmuck, mehrere Armbanduhren und Bargeld. Die genaue Schadenshöhe ist bislang unbekannt. Der Einbruch muss sich in der Nacht zu Sonnabend ereignet haben. Zeugenhinweise nehmen das Polizeikommissariat Lehrte unter Telefon (0 51 32) 82 70 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Von Oliver Kühn