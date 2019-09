Lehrte

Bier, Werkzeug und ein Handwagen: Das sind die Dinge, die Diebe in der Nacht zu Freitag aus mehreren Lauben in der Kleingartenkolonie Dornröschen an der Tiefen Straße entwendet haben. Nach Angaben der Polizei hebelten sie in allen Fällen die Eingangstüren zu den Häuschen auf und sahen sich drinnen nach Beute um. Möglicherweise diente ihnen der Handwagen dazu, das Bier und die Werkzeuge, darunter ein Akkuschrauber, abzutransportieren.

Hinweise auf die Einbrecher gibt es bislang nicht. Möglicherweise drangen sie auch noch in mehr als nur drei Lauben ein, und es kam bisher noch nicht in allen Fällen zur Anzeige. Zeugenhinweise nimmt das Lehrter Kommissariat unter Telefon (05132) 8270 entgegen.

Von Achim Gückel