Einbrecher scheitert an Optiker-Tür

Lehrte

Die Läden und Geschäfte sind derzeit wegen der Corona-Pandemie geschlossen, die Innenstädte sind verlassen – für Einbrecher offenbar eine unwiderstehliche Versuchung. Ein bislang Unbekannter hat es über das Wochenende bei einem Optiker-Fachgeschäft in der Zuckerpassage mitten in der Innenstadt probiert. Er versuchte zwischen Sonnabendabend und Montagmorgen, die Eingangstür des Ladens in der Zuckerpassage aufzuhebeln, doch der Versuch scheiterte letztlich. Das Polizeikommissariat Lehrte sucht jetzt nach möglichen Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können. Sie werden gebeten, sich unter Telefon (0 51 32) 82 70 mit der Wache in Verbindung zu setzen.

Von Oliver Kühn