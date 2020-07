Ein aufmerksamer Anwohner hat einen Einbruch in eine Wohnung an der Ahltener Straße in Lehrte vereitelt. Der Mann hatte mitten in der Nacht eine Gestalt auf einem Balkon einer gegenüberliegenden Wohnung gesehen. Daraufhin zückte der Zeuge eine Taschenlampe und leuchtete den Unbekannten an. Dieser flüchtete umgehend.