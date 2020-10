Ahlten

Viel wissen die Ermittler über diesen Einbruch am Donnerstagmorgen in Ahlten noch nicht: Nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte sind Kriminelle in der Zeit zwischen 9 und 11 Uhr an der Straße Neue Wiese in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Zutritt verschafften sie sich über die Terrassentür im Erdgeschoss. Aus den Räumen stahlen sie Schmuck und Bargeld.

Über die genaue Beute und die Höhe des Schadens gibt es derzeit aber noch keine Angaben. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (05132) 8270 auf der Lehrter Wache zu melden.

Von Oliver Kühn