Hämelerwald

Erneut sind Einbrecher in Hämelerwald in einen Gewerbebetrieb eingestiegen. Erst in der Nacht zu Mittwoch hatte es ein Bistro getroffen, in der Nacht zu Freitag war nun eine Fahrschule betroffen. Die bislang Unbekannten sind nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte zwischen Donnerstag, 13 Uhr, und Freitag, 12.30 Uhr, durch das Toilettenfenster in die Fahrschule an der Niedersachsenstraße eingedrungen. Im Innenraum haben sie alles durchwühlt, offenbar aber nicht verwüstet.

Ob etwas gestohlen wurde und wie hoch der Schaden ist, steht derzeit noch nicht fest. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (0 51 32) 82 70 auf der Lehrter Wache zu melden.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Lehrte lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Oliver Kühn