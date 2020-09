Ahlten

Ein Einfamilienhaus an der Westpreußenstraße in Ahlten ist am Mittwoch Schauplatz eines Einbruchs gewesen. Unbekannte Täter versuchten dort offenbar zunächst, die Eingangstür zu öffnen, woran sie scheiterten. Dann hebelten sie ein Küchenfenster auf und stiegen in das Gebäude ein, wo sie nach Beute suchten. Nach Angaben der Polizei nahmen die Täter rund 1000 Euro und Schmuck in nicht näher beziffertem Wert mit.

Die Tat spielte sich in der Zeit von 11 bis 20 Uhr ab. Daher hofft die Polizei in Lehrte, dass Anwohner der Westpreußenstraße etwas bemerkt haben könnten. Das Kommissariat ist unter Telefon (05132) 8270 zu erreichen.

Anzeige

Weitere Meldungen der Polizei und Feuerwehr in Lehrte finden Sie hier in unserem Polizeiticker.

Von Achim Gückel