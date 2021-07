Lehrte

Omar Alhariri hat ein bewegtes Leben hinter sich, aber jetzt scheint der 42-jährige, aus Syrien stammende Familienvater offenbar hier Wurzeln geschlagen zu haben: Seit dem 1. Juni arbeitet er als Fachinformatiker bei der Stadt Lehrte, lebt mit Frau und zwei Töchtern in Arpke und ist beim Roten Kreuz ehrenamtlich aktiv. Doch bis dahin war es für Alhariri ein beschwerlicher Weg.

Geboren und aufgewachsen ist der Neu-Lehrter in Syrien, wo er unter anderem als Handballprofi tätig war, wie er berichtet. Doch die schwierigen Lebensverhältnisse trieben ihn ohne Abschluss seines Betriebswirtschaftsstudiums aus dem Land und nach Abu Dhabi. Dort arbeitete er 14 Jahre in der Personalabteilung eines größeren Unternehmens. Danach verschlug es ihn in die Türkei, von wo aus er versuchte, nach Deutschland zu gelangen. Zunächst bekam er kein Visum, aber vor gut fünf Jahren klappte es dann doch noch, und Alhariri kam mit seiner Frau und der kurz zuvor geborenen älteren Tochter zunächst ins Saarland.

Motivation und Wille helfen

Da er in Lehrte eine Bekannte hatte, wechselte der inzwischen anerkannte Asylbewerber nach Niedersachsen. Nachdem er zwei Sprachkurse absolviert hatte, genehmigte ihm das Jobcenter eine Umschulung zum Fachinformatiker. Normalerweise dauert die Ausbildung drei Jahre, „aber die Umschüler müssen das in zwei Jahren schaffen“, erläutert Beatrix Reese, Teamleiterin beim Lehrter Jobcenter.

Das sei an sich schon eine Herausforderung, aber in diesem Fall kamen noch zwei Erschwernisse hinzu: sprachliche Probleme und Corona. Der Unterricht konnte nur digital stattfinden, was bei Alhariri dazu führte, dass er Teile der schriftlichen Prüfung wiederholen musste. Aber „ich war sehr motiviert und habe gekämpft“, sagt der frischgebackene Fachinformatiker. Für Reese ist er „ein Super-Beispiel dafür, was man mit Motivation und Willen erreichen kann“.

Nur wenige ähnliche Fälle in der Region

Auch in dem – wegen Corona ebenfalls digital durchgeführten – Vorstellungsgespräch habe er einen sehr motivierten Eindruck gemacht, berichtet Fachdienstleiter Eckhard Otto. Und bisher habe man gute Erfahrungen mit dem neuen Mitarbeiter gemacht. Er unterstützt Eduard Fried bei der Neuaufstellung der Internet-Infrastruktur für die Lehrter Schulen. Sein neuer Kollege müsse noch in die Thematik hineinwachsen, meint Fried, aber die Zusammenarbeit klappe bereits gut. „Das ist schon beeindruckend“, bewertet er Alhariris Fähigkeiten. Laut Ulf-Lasko Werner, Pressesprecher des Jobcenters der Region Hannover, gibt es in seinem Bereich „nur sehr wenig ähnliche Fälle – das ist schon außergewöhnlich“.

Die Stadt habe jetzt für die Schulen einen eigenen EDV-Bereich geschaffen, der auch beim Fachdienst Schule, Kultur und Sport angesiedelt sei, erklärt Stadtsprecher Fabian Nolting. Dafür sei die Stelle Alhariris neu geschaffen worden. Der Syrer habe jedoch „ein ganz normales Auswahlverfahren durchlaufen“, betont Nolting. Auch die übrigen Bewerber seien Umschüler gewesen, berichtet Otto. Dass niemand mit Berufserfahrung die Stelle haben wollte, erklärt Reese mit einem Wort: Fachkräftemangel.

„Das ist hier meine zweite Heimat“

Nicht nur beruflich, auch privat hat Alhariri inzwischen Fuß gefasst in Lehrte. Anfangs hat er noch Handball beim MTV Immensen gespielt, aber wegen einer Verletzung geht das inzwischen nicht mehr. Dafür hat er sich beim Roten Kreuz engagiert, unter anderem bei der Gestaltung der Website des Lehrter Ortsvereins. Die ältere Tochter geht inzwischen zur Schule, und die jüngere, in Deutschland geborene, in den Kindergarten. Er spreche mit ihnen arabisch, sagt der Vater, „aber ihre Muttersprache ist Deutsch“.

Insgesamt fühlt sich die Familie in Lehrte wohl. Die Menschen seien durchweg nett und freundlich, erklärt Alhariri. „Das ist hier meine zweite Heimat“, versichert er mit einem Lächeln.

Von Thomas Böger