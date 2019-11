Ein Abend über Sex, Drugs und Rock ’n’ Roll

Lehrte

Sex, Drugs and Rock ’n’ Roll, ein charmanter Plauderer und musikalische Zitate der Rolling Stones – das war die Mischung, die am Dienstagabend für einen Publikumsansturm in der Stadtbibliothek Lehrte sorgte. „Die Hütte ist voll“, freute sich Sabine Spengler von der Bibliotheksgesellschaft. Rund 70 Besucher, so viele wie noch nie, waren zu der Lesung in der Reihe „Lehrter lesen für Lehrter“ gekommen. Auch Oliver Kühn, Redakteur in der Lehrter Lokalredaktion der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, blickte erstaunt auf die Zuschauermenge. Die nahm er sofort für sich ein und startete mit dem Zitat „Please allow me to introduce myself“ aus dem Stones-Song „Sympathy for the Devil“ einen rocklastigen Abend mit Passagen aus der Autobiografie „Life“ von Keith Richards.

Das Buch sei ein Geschenk seiner Frau gewesen, und er habe es gar nicht mehr aus der Hand legen können, sagte Kühn. Die Begeisterung und Leidenschaft für das Phänomen der Rolling Stones war ihm, der selber Musik in einer Band macht, anzumerken. Keith „die Echse“ Richards, 76 Jahre alt, davon sechzig Jahre Rock ’n’ Roll – da dürfe man so aussehen, so Kühn, der ein Porträt des Gitarristen von dem Karikaturisten Sebastian Krüger dabei hatte – das die Ähnlichkeit mit diesem Tier deutlich zeigt.

Sympathischer Straßenjargon

Die Biografie sei so offen und ehrlich geschrieben, teilweise im Straßenjargon, aber sehr sympathisch und empathisch, das habe ihn beeindruckt, sagte Kühn. Er hatte sich für den Abend in der Bibliothek Kapitel über den Ursprung der Band herausgesucht, über die Beziehung zwischen Mick Jagger und Keith Richards sowie die Zeit der Drogen und der Liebe. So entstand ein sehr lebendiges Bild dieser „wilden Zeit“, das auch überraschende Einblicke bot.

Eine Lesung der besonderen Art bot Oliver Kühn (rechts) in der Stadtbibliothek, die er zusammen mit seinem Bandkollegen Georg Leistikow mit bekannten Songs von den Rolling Stones musikalisch untermalte. Quelle: Susanne Hanke

Richards habe schon früh seine Musikalität entdeckt, seine Mutter habe Ella Fitzgerald und Louis Armstrong gehört, aber die Initialzündung habe der Song „Heartbreak Hotel“ von Elvis Presley ausgelöst, den er auf Radio Luxemburg hörte. Das schonungslos Schlichte, das Erdige weckte Richards’ Interesse, und das schon im Alter von fünf Jahren, zeigte sich Kühn beeindruckt. Auch die „liebevolle“ Zusammenarbeit mit den Beatles stellte Kühn in einem Kapitel aus dem Buch vor, und ebenso spannend war die Geschichte mit den Drogen. Die habe Richards sehr gezielt eingesetzt, um sich am Laufen zu halten.

Wie aber entsteht ein Song? Schalte den Verstand aus, der Song zeigt sich von selbst, schreibt Richards, er sei wie ein kleines Baby und müsse von Herzen kommen. Musikalisch erleben durfte dies das Publikum an diesem Abend auch. Mit „You Can’t Always Get What You Want“ oder „Angie“, gespielt von Kühn auf der Gitarre und gesungen von seinem Bandkollegen Georg Leistikow. Viel Beifall gab es für diesen außergewöhnlichen Abend, der viel zu schnell vorbei war.

Von Susanne Hanke