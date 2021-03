Steinwedel

Diese Bäume sind ohne Zweifel prägend für das Bild der Dorfstraße in Steinwedel gewesen: zwei stattliche Eichen, eine davon möglicherweise rund 200 Jahre alt. Doch nun sind die Bäume auf einer alten Hofstelle gegenüber der St.-Petri-Kirche gefällt worden. Das erzürnt manche Betrachter, und auch in einer Steinwedeler Facebook-Gruppe äußern Nutzer ihre Verärgerung und Trauer darüber, dass an so zentraler Stelle des Ortes dessen Erscheinungsbild derart verändert wird. „Es ist so traurig und schade“, schreibt eine der Kommentatorinnen dort.

Die gefällte Eiche stand dicht am Bauernhaus, das demnächst abgerissen wird. Quelle: privat

Die Eichen seien morsch, trocken und krank gewesen, heißt es hingegen von dem bisherigen Besitzer der Hofstelle. Er hat das gesamte Gelände, dass sich an der Dorfstraße entlang zieht, unlängst verkauft und betreibt seine Landwirtschaft nun von anderer Stelle aus. Die alten Gebäude an der Dorfstraße werden abgerissen, es sollen Neubauten entstehen. Einer Änderung des für diesen Bereich Steinwedels gültigen Bebauungsplans hat der Rat der Stadt Lehrte bereits grundsätzlich zugestimmt. Wie die Neubauten an der zentralen Stelle Steinwedels aussehen wird, ist jedoch noch unklar. Aber sie sollen sich harmonisch in den Ortskern einfügen, lautet die Forderung.

Kritiker: Steinwedel verliert ein Stück Charakter

Doch durch die Fällung der Bäume habe das Dorf nun erneut ein Stück seines Charakters und seines Ortsbilds verloren, sagen Kritiker. Eine der Eichen sei etwa 200 Jahre alt gewesen. Sie habe aber so nah an der Grundstücksgrenze gestanden, dass man sie auch trotz der künftigen Bebauung hätte retten können, meint etwa der Steinwedeler Michael Schimanski. Er betont auch, dass sich der Rat der Stadt Lehrte für den Erhalt der nun gefällten Bäume stark gemacht habe.

Rund 200 Jahre alt soll eine der an der Dorfstraße gefällten Eichen gewesen sein. Quelle: Achim Gückel

„Wird hier die Politik nicht ernst genommen?“, fragt Schimanski nun und erinnert daran, dass in den vergangenen Jahren mehrere große Bäume auf Privatgrundstücken in Steinwedel, insbesondere an der Dorfstraße, gefällt wurden, ohne dass sie krank gewesen seien oder im Weg gestanden hätten. Der Steinwedeler fordert zudem eine Baumschutzsatzung für die Lehrter Ortsteile.

Baumschutz gilt nur in der Kernstadt

Tatsächlich gibt es solch eine Satzung, die große und prägende Bäume auf Privatgrundstücken unter besonderen Schutz stellt, in Lehrte nur für die Kernstadt. Mehrfach schon gab es politische Vorstöße, den Baumschutz auch in den Dörfern zu verschärfen. Doch das ist schon einige Jahre her, und verabschiedet wurde ein entsprechendes Regelwerk nie.

Der Stamm der Eiche weist im Inneren Schäden auf. Quelle: Achim Gückel

Die Bäume auf der Hofstelle gegenüber der Steinwedeler Kirche sind also nicht illegal gefällt worden. Helfer der Aktion weisen nun vielmehr darauf hin, dass von beiden Eichen eine Gefahr ausgegangen sei. Eine sei im Stamm morsch gewesen, wovon die Schnittstellen Zeugnis ablegten. Die andere, wesentlich größere Eiche habe viele trockene Äste gehabt und sei krank gewesen. Weil der Baum dicht an der Straße stand, wären dort über kurz oder lang auch Fußgänger oder Radfahrer durch abbrechendes Astwerk gefährdet gewesen, heißt es.

Grüner mahnte zum Erhalt der Eichen

Die beiden nun beseitigten Bäume sind unlängst auch in einer Sitzung des Bauausschusses ein Thema gewesen. Als es um die Änderung des Bebauungsplans für den Bereich ging, betonte Grünen-Fraktionschef Ronald Schütz, dass dieses Stück von Steinwedel „sehr besonders und sehr sensibel“ sei. Die Eichen, die aus seiner Sicht sehr vital seien, müssten bei einer Neubebauung des Grundstücks unbedingt erhalten bleiben, mahnte er. Wenig Tage später schuf die Motorsäge Tatsachen.

