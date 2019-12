Deshalb bedankt sich die Stadt Lehrte bei den Ehrenamtlichen aus der Seniorenarbeit

Lehrte

Sie organisieren gesellige Runde, Spielenachmittage und gemeinsame Frühstücke, leiten Gymnastikgruppen und Gedächtnistrainings, betreuen Skatabende und Handarbeitstreffen: In Lehrte gibt es viele Helfer, die sich seit Jahren unermüdlich in der Seniorenarbeit engagieren. Am Mittwochnachmittag durften diejenigen, die sonst für andere da sind, einmal selbst die Hände in den Schoß legen und sich bedienen lassen. Die Stadt hatte sie zum Ehrenamts-Café ins Restaurant Visier eingeladen und tischte Kaffee und Kuchen auf.

Rund 40 Ehrenamtliche aus Vereinen, Verbänden und Kirchengemeinden waren der Einladung gefolgt, etwa 70 hatte die Stadt angeschrieben. Weil es sonst zu viele geworden wären, hatte die Stadt nicht alle Ehrenamtlichen eingeladen, sondern sich auf die Helfer in der Seniorenarbeit beschränkt. „Die Seniorenarbeit ist in den vergangene Jahren intensiver geworden, es geht vor allem darum, Orte der Begegnung für Ältere zu schaffen“, erklärte Nadine Francksen vom Fachdienst Jugend und Soziales.

Prüße : „Ehrenamt ist keine Einbahnstraße“

Lehrtes Bürgermeister Frank Prüße würde das Ehrenamts-Café künftig am liebsten jährlich anbieten. Die Veranstaltung hatte zuletzt 2013 stattgefunden. Dass das Café jetzt wiederbelebt wurde, geht auf die Initiative des Ausschusses für Soziales, Gleichstellung und Integration zurück.

Lehrtes Bürgermeister Frank Prüße bedankt sich im Ehrenamts-Cafè im Restaurant Visier bei den Helfern für ihren unermüdlichen Einsatz. Quelle: Katja Eggers

„Stadt und Politik möchten sich heute bei Ihnen bedanken“, sagte Bürgermeister Prüße zum Auftakt. Durch Ehrenamt komme man mit vielen Menschen in Kontakt. Jüngere könnten im Ehrenamt schon früh lernen Verantwortung zu übernehmen. Ehrenamt sei zudem keine Einbahnstraße. „Man gibt viel hinein, bekommt aber auch viel wieder heraus“, betonte Prüße.

Dank, Lob und viele lächelnde Gesichter

Das konnte auch Frauke Weiß von der St.-Petri-Kirchengemeinde Steinwedel bestätigen. „Ein Händedruck als Dankeschön, Lob für einen schönen Nachmittag und viele lächelnde Gesichter –man bekommt ganz viel zurück“, sagte die 57-Jährige, die sich schon seit Langem in der Gemeinde engagiert, erst im Kindergarten, dann in der Konfirmandenarbeit und seit eineinhalb Jahren auch in der Seniorenarbeit.

Zusammen mit vier anderen Ehrenamtlichen organisiert Weiß einmal im Monat in St. Petri den Seniorennachmittag. Sie rückt Stühle, deckt Tische ein, kocht Kaffee, stellt den Kuchen hin. „Manchmal singen und basteln wir auch zusammen“, erzählt Weiß. Rund 40 Frauen nehmen das Angebot jedes Mal wahr. „Die meisten wollen reden, viele sind schon verwitwet, oft allein und freuen sich in der Regel schon seit Wochen auf den Termin“, berichtete Weiß. Dass die Stadt zum Ehrenamts-Café eingeladen hat, begrüßt sie sehr. „Das ist nochmal eine Wertschätzung in einem ganz anderen Rahmen, das finde ich schön und wichtig“, betonte Weiß.

Von Katja Eggers