Lehrte

Unbekannte haben offenbar über das Wochenende die Fassade des Edeka-Markts im Zuckerzentrum mit schwarzer Farbe beschmiert. G7, wie der Zusammenschluss der Industrienationen genannt wird, prangt dort entlang der Germaniastraße und am Parkplatzgelände an verschiedenen Stellen. Möglicherweise sollen die Schmierereien eine Art Statement gegen die führenden westlichen Industrienationen sein. Auch ein Gebäude in der Zuckerpassage ganz in der Nähe ist von den Sprayereien betroffen. Diese dürften nach Auffassung des Polizeikommissariats Lehrte „aufgrund ähnlicher Schadensausprägung“ in einem Zusammenhang stehen. Die Taten sollen sich zwischen Sonnabend, 8.30 Uhr, und Montag, 9 Uhr, ereignet haben.

Sprayer müssen aufs Dach geklettert sein

Weil die Schmierereien weit oben angebracht wurden, müssen die Sprayer dies vom Dach aus bewerkstelligt haben. Wie genau sie dort hinauf gelangt oder geklettert sind, ist auch der Polizei noch unklar. Sportliche Typen könnten dies etwa mit einer Räuberleiter durchaus schaffen, sagte eine Sprecherin.

Das Kommissariat sucht nun nach möglichen Zeugen, die sich unter Telefon (0 51 32) 82 70 mit der Wache in Verbindung setzten sollen.

Von Oliver Kühn