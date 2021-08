Lehrte

59 Gramm Haschisch, eine Luftdruckpistole, mehrere Tabletten Amphetamine sowie 4,5 Kilogramm Marihuana: All das haben Polizeibeamte am Donnerstag bei der Durchsuchung der Wohnung eines 25-jährigen Lehrters gefunden. Die Beamten beschlagnahmen sämtliche Drogen sowie die Waffe. Der junge Lehrter muss sich nun wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln verantworten. Bei einem Prozess droht ihm eine Freiheitsstrafe.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Hildesheim und der Polizeidirektion Hannover hatte sich der Verdacht, der 25-Jährige könne mit Drogen handeln, unlängst erhärtet. Daraufhin erließ das Amtsgericht Hildesheim einen Durchsuchungsbeschluss. Laut weiteren Angaben der Polizei war der junge Lehrter im Zusammenhang mit einem anderen Drogenprozess in den Fokus geraten. Die Ermittlungen gegen ihn dauern noch an. Nach der Durchsuchung in seiner Wohnung wurde der Mann allerdings vorläufig wieder auf freien Fuß gesetzt.

45.000 Euro Straßenverkaufswert

Ob der 25-Jährige im Verkauf ein Zwischenhändler ist oder die Drogen direkt an die Endkunden verkauft, ist noch unklar. Im Straßenhandel beträgt der gängige Preis für ein Gramm Marihuana etwa 10 Euro. Die bei dem Lehrter aufgefundene Menge des Betäubungsmittels hat einen Verkaufswert von etwa 45.000 Euro.

Von Achim Gückel