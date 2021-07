Lehrte

Endlich durften sie wieder auftreten, und dann das: Als Sänger Stefan Wittke und Pianist Karsten Ruß als Duo Männerherzen am späten Sonntagnachmittag vor dem Fachwerkhaus im Lehrter Stadtpark die ersten Töne anstimmten, setzte der Regen ein. „Ich hätte nie gedacht, dass wir mal vor so vielen Schirmen spielen“, sagte Wittke, als die rund 120 Besucher ihren Regenschutz aufspannten.

Der ehemalige HAZ-Reporter und sein Pianist traten auf Einladung der Lehrter Bibliotheksgesellschaft auf. Beim letzten Auftritt der Männerherzen war das Fachwerkhaus im April 2017 sprichwörtlich aus allen Nähten geplatzt. Auch diesmal waren auf der Fläche davor alle Plätze besetzt. Das freute Margaretha Ehlvers, stellvertretende Leiterin der Bibliotheksgesellschaft, umso mehr. Denn nach der langen Corona-Pause sei es schön, dass kulturelle Veranstaltungen nun wieder möglich seien.

Lesen Sie auch: Liebeslieder und Lyrik: Die Männerherzen haben auch schon auf Baltheuers Hoff gesungen

Das erste Lied ist Sabine Spengler gewidmet

In ihrer Begrüßung erinnerte Ehlvers noch einmal an Sabine Spengler, die langjährige und in diesem Jahr verstorbene Leiterin der Bibliotheksgesellschaft. Spengler hatte das Backen und das dazu passende Lied „In einer kleinen Konditorei“ geliebt. Die Männerherzen widmeten es ihr daher gleich zum Auftakt ihres Programms mit bekannten Schlagern aus den goldenen Zwanzigern.

Beim ersten Lied müssen die Zuhörer die Regenschirme aufspannen. Quelle: Katja Eggers

Als dabei der Regen einsetzte, sang und musizierte das Duo wacker weiter und hielt im Anschluss auch noch tapfer mit „Wochenend’ und Sonnenschein“ dagegen. Leider erfolglos. Das Konzert musste unterbrochen werden, allerdings nur kurz. Als die Sonne wieder zum Vorschein kam, nahmen die Besucher wieder Platz. Und die Männerherzen, die ihr Programm in mehrere Kapitel aufgeteilt hatten, widmeten sich unter der Überschrift „Die Schönheit des Mannes“ den Eitelkeiten der Herren.

Kurt Tucholskys Text „Frauen sind eitel. Männer? Nie!“ passte dazu prima, denn er handelte von einem Mann, der gockelhaft vor einem Spiegel posierte, da er dachte, er werde dabei durchs Fenster von einer Frau im gegenüberliegenden Haus beobachtet. Die entpuppte sich am Ende jedoch als Holzgestell mit einem Mantel darüber. Das Publikum gluckste und kicherte – die weiblichen Besucher umso mehr. Tosenden Beifall erhielten die Männerherzen am Ende aber auch von den Herren der Schöpfung.

Von Katja Eggers