Lehrte

Die Drogenberatung Lehrte (Drobel) sorgt sich um ihren Standort. Die Fachstelle für Sucht und Suchtprävention ist seit 2012 in einem Haus an der Bahnhofstraße 12 beheimatet. Es gibt dort Beratungsräume, ein Kontaktcafé für Konsumenten und eine Substitutionsausgabe. Im vergangenen Jahr wurde im Hinterhof ein Szenetreff für Suchtkranke eröffnet. Sowohl Drobel-Mitarbeiter als auch Besucher fühlen sich dort wohl. Doch nun könnte all das ins Wanken geraten – denn die Drobel bangt um ihr Domizil.

Die Vermieterin habe das Haus im Sommer verkauft. Wie es weitergeht, ist laut Tschirner völlig unklar. „Der neue Eigentümer des Hauses hat sich bei uns noch nicht vorgestellt, wir bezahlen die Miete weiter an unsere Vermieterin“, sagt der Drobel-Chef.

Anzeige

Drobel hat stets große Geldsorgen

Der Hausverkauf kommt allerdings nicht völlig überraschend. Die Vermieterin hatte ihn angekündigt und der Drobel sogar noch ein Vorkaufsrecht eingeräumt. Über große Rücklagen verfügt die Beratungsstelle jedoch nicht, schon in der Vergangenheit hatte es stets große Geldsorgen gegeben.

Drobel fordert: Keine Kürzungen in der Drogenhilfe Mit Statements von Betroffenen, einem Transparent und einem Infostand hat die Drogenberatungsstelle Lehrte (Drobel) am bundesweit ersten Aktionstag „Suchtberatung kommunal wertvoll“ in der Zuckerpassage auf die Notwendigkeit von Suchtberatungsstellen aufmerksam gemacht. „Wir tragen nachweislich dazu bei, die Chronifizierung und Folgekosten von Abhängigkeitserkrankungen zu verringern“, erklärte Drobel-Chef Thomas Tschirner. Denn Suchtberatungsstellen beraten, behandeln und unterstützen Suchtkranke und ihre Angehörigen. Auskömmlich finanziert werden sie dafür jedoch nicht. „Wir müssen ständig ums Überleben kämpfen“, sagt Tschirner. Von der Stadt hat die Drobel in diesem Jahr lediglich 1000 Euro für die Finanzierung eines Hofprojektes erhalten. Fördermittel kommen in Höhe von 66.000 Euro vom Land, die Region gibt jährlich 67.000 Euro. Davon müssen unter anderem Miete und fünf Sozialarbeiter bezahlt werden. „Bis zur Auszahlung der Fördermittel müssen wir stets Kredite aufnehmen“, sagt Tschirner. Da die Einrichtung jedoch bescheiden sei und vieles gebraucht kaufe, komme sie mit dem Geld einigermaßen über die Runden. „Es darf aber bitte nicht gekürzt werden. Es wäre tragisch, wenn wir die Drobel personell herunterfahren müssten“, betont Tschirner.

Bisher gab es noch keine Mieterhöhung

Tschirner sorgt sich nun, dass die Drobel eventuell das Haus verlassen muss. „Wenn mit dem neuen Eigentümer eine immense Mieterhöhung auf uns zukommen sollte, wissen wir nicht, ob wir das stemmen können“, sagt Tschirner. Mit der bisherigen Vermieterin habe die Drobel großes Glück gehabt. In der Vergangenheit hatte es für die Immobilie in zentraler Lage und Bahnhofsnähe nie eine Mieterhöhung gegeben. „Wir bezahlen für mehr als 200 Quadratmeter Fläche, Hof, Doppelgarage und Keller eine Kaltmiete von 1056 Euro“, erklärt Tschirner.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1994 hat die Drogenberatung Lehrte (Drobel) eigentlich immer zu kämpfen gehabt. Die Fachstelle für Sucht und Suchtprävention stand mehrmals vor der Pleite, kämpfte wacker gegen Vorurteile aus der Bevölkerung – und hielt sich dennoch immer irgendwie über Wasser. Zwei Umzüge hat sie schon hinter sich. Vom Gehrkamp ging es 1997 an die Große Moorstraße und 2012 an die Bahnhofstraße 12, wo die Einrichtung bis heute beheimatet ist.

Alles in Eigenarbeit: Der Szene-Treff im Hinterhof hat mittlerweile einen Unterstand, Sitzgelegenheiten und Blumenkästen bekommen. Quelle: Katja Eggers

Hofprojekt ist gut angelaufen

„Natürlich möchten wir gern hierbleiben“, sagt Tschirner. Auch, weil das neue Hofprojekt so gut angelaufen sei. Im vergangenen Jahr wurde im Drobel-Hinterhof der lang geplante Szene-Treff für Suchtkranke eröffnet. Ziel ist es, die Betroffenen von der Straße zu holen und zu verhindern, dass sie sich stattdessen an öffentlichen Plätzen treffen. Vor Ort kümmern sich Sozialarbeiter und geringfügig Beschäftigte von der Drogenselbsthilfegruppe JES (Junkies, Ehemalige und Substituierte) aus Peine um die Besucher. Laut Tschirner läuft das Hofprojekt sehr gut. Täglich treffen sich dort bis zu zehn Suchtkranke, viele kommen regelmäßig.

Da die Ungewissheit, wie und wo es mit der Drobel weitergeht, jedoch derzeit so groß ist, schaut sich Tschirner bereits nach alternativen Standorten um. „Es gibt für alles eine Lösung“, sagt der Drobel-Chef. Sein Wunsch wäre es, in Lehrte eine Art „Haus des Sozialen“ einzurichten, in dem zum Beispiel auch eine Schuldnerberatung, die AWO-Beratungsstelle und die Flüchtlingsberatung unter einem Dach vereint wären.

Lesen Sie auch

Von Katja Eggers