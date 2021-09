Lehrte

Eine Spielwiese ungewöhnlicher Betrachtungswinkel erwartet den Besucher der aktuellen Ausstellung „Malerei ff.“ in der Städtischen Galerie. Verantwortlich dafür ist das Künstlerdreigestirn Maja Clas, Andreas Linke und Maximilian Neumann, die sich den Raum der Galerie auf ihre ganz eigene Weise erobert haben.

Mitten durch den Raum führt eine senkrechte Achse, die aus sieben gerahmten Bildern von Max Neumann besteht. Sie werden auf einem Sockel liegend präsentiert. Die wie Skizzen anmutenden Arbeiten sind dabei präzise in Passepartouts – Umrahmungen aus leichter Pappe für Grafiken, Zeichnungen und Foto – eingefügt, die vor einem farbigen Hintergrund eine weitere Ebene der Präsentation formen.

Maja Clas zeigt Papierarbeiten

Wandert der Blick jedoch in die Höhe, entdeckt der Besucher an einer der weißen Säulen ein kleinformatiges Werk von Andreas Linke, das mit seinem waagerechten weißen Balken vor einem grünen Hintergrund die treppenartige Struktur der Säule aufnimmt. Geht der Blick weiter an die gegenüberliegende Wand, erscheinen dort die Papierarbeiten von Maja Clas. Sie scheinen mit der Wandfläche eine Verbindung einzugehen.

Der Raum sei für die Präsentation schwierig gewesen, sagte Neumann bei der Vernissage am Freitag. Andererseits sei es jedoch auch ein spannender Moment gewesen, innerhalb der Gemeinschaftsausstellung, Dinge in eine Korrespondenz zu bringen.

Papiercollagen kommunizieren hier mit konzeptionellen mathematischen Bildgestaltungen und mit farbigen Tuschezeichnungen. Dabei nutzt jeder Künstler seine individuelle Präsentationsform. Wie auch ein frei schwebendes Bilderduo von Linke, das die Bühnenebene der Galerie mit ganz eigener Magie füllt.

Gemeinschaftliche Aktion in mehreren Galerien

Die Weiterentwicklung der Malerei stehe im Mittelpunkt der gemeinschaftlichen Ausstellung aus mehreren Künstlern, erläuterte die Kulturbeauftragte Julienne Franke bei der Vernissage am Freitag. Neben der Städtischen Galerie Lehrte und der Städtischen Galerie Kubus/Hannover wirken zeitgleich auch die „Galerie vom Zufall und vom Glück“, sowie das Schloss Landestrost in Neustadt am Rübenberge mit. Insgesamt fünfzehn Künstlerinnen und Künstler aus der Region stellen dabei ihre Arbeiten vor.

Die Ausstellung in Lehrte knüpfe zudem an die bereits 2019 gezeigte Werkschau zeitgenössischer Malerei aus Hannover und der Region an, wie Julienne Franke in ihrer Einführung erklärte.

Die Arbeiten des Trios sind bis zum 21. November in der Alten Schlosserei in Lehrte zu sehen.

Von Susanne Hanke