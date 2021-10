Immensen

Der Dorfladen an der Bauernstraße in Immensen hat vor ziemlich genau einem Jahr erstmals seine Türen geöffnet. Das wollen die Verantwortlichen jetzt feiern, und zwar am Sonnabend, 30. Oktober, von 10 bis 16 Uhr. Vor dem Laden wird es Stände mit Bratwurst, Kürbissuppe und Süßem sowie Getränken geben. Für die Kinder bieten die Pfadfinder Kürbisschnitzen und Basteln an. Ab 13 Uhr werden unter all jenen Immenser Bürgern und Bürgerinnen Tombolapreise verlost, die mit dem Kauf genossenschaftlicher Anteile dem Laden mit auf die Beine geholfen haben.

Wenn der Dorfladen um 13 Uhr schließt, gibt es einen offiziellen Festakt mit eingeladenen Gästen und Grußworten. Darüber hinaus präsentieren die Betreiber von Montag bis Sonnabend, 25. bis 30. Oktober, Jubiläumsangebote. Unter anderem wird es den schon von der Eröffnung bekannten Dorfladen-Sekt geben.

Jahresbilanz: 300 bis 400 Kunden täglich

Nach einem Jahr Dorfladen zieht der Beirat des Genossenschaftsprojektes ein sehr positives Fazit. „Der Zuspruch ist da, wir werden super angenommen“, betont Geschäftsführer Björn Bähre. Im Durchschnitt zählt der Dorfladen täglich zwischen 300 und 400 Kunden. Montags und dienstags sei der kleine Supermarkt etwas weniger frequentiert, sonnabends kauften dort aber umso mehr Kunden ein.

Ein gute erstes Jahr: 300 bis 400 Menschen kommen täglich in den Dorfladen an der Bauernstraße, um dort etwas einzukaufen. Das wird am 30. Oktober gefeiert. Quelle: Achim Gückel

Bähre freut sich zudem, dass nicht, wie anfänglich vermutet, vor allem Ältere den Dorfladen nutzen, sondern auch viele Jüngere zwischen 30 und 50 Jahren. „Und die tätigen bei uns nicht ihren Wocheneinkauf, sondern kaufen lieber dreimal die Woche frisch ein – diesen Trend hatten wir anfangs gar nicht so auf dem Schirm“, berichtet Bähre.

Nach nur einem Jahr schreibt der Dorfladen, der seinerzeit als Genossenschaftsprojekt entstanden ist, zudem schon in einigen Monaten schwarze Zahlen. „Dabei wird eigentlich immer gesagt, dass Dorfläden in den ersten drei Jahren, bis sich alles eingespielt hat, rote Zahlen schreiben“, erklärt Bähre.

Zum Sortiment gehören viele glutenfreie Produkte

Die Anzahl der Artikel ist indes fast gleich geblieben. Nach wie vor gehören rund 3000 Artikel zum Sortiment, einige wurden im Laufe des Jahres aber durch andere ausgetauscht. „Wir versuchen gern, die Wünsche unserer Kunden zu erfüllen und haben zum Beispiel ein sehr großes Angebot an glutenfreien Produkten und Bio-Artikeln“, sagt Bähre.

Das Dorfladen-Café ist derzeit noch nicht so gefragt, einige Stammkunden gibt es aber bereits. Quelle: Achim Gückel

Beim Personal wurde etwas aufgestockt. Anfänglich waren im Immenser Dorfladen zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, mittlerweile sind es 15. Neue Kräfte werden aber immer noch gesucht. „Viele wollen einen Minijob, schwieriger ist es, jemanden zu finden, der 25 Stunden oder mehr arbeiten möchte“, sagt der Geschäftsführer.

Mehr Nachfrage wünscht sich Bähre zudem für das Café an dem Laden. Dieses musste wegen Corona lange geschlossen bleiben und wurde erst Ende Juni dieses Jahres eröffnet. „Wir haben viele Stammgäste, und unser Pastor hält dort donnerstags seine Sprechstunde dort ab, aber da ist noch viel Luft nach oben“, meint Bähre.

