Gleich zwei Feste haben die Sievershäuser am Wochenende auf dem Festplatz am Kleegarten gefeiert. Während am Freitag die Schützen ihre neuen Majestäten – Schützenkönigin Natalia Klaus und Dorffestkönig Stefan Brünker – beim Schützenfest kürten, fand am Sonnabend das Dorffest statt. Dieses stand vor allem im Zeichen der Jugendfeuerwehr, die in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen beging.

Kinder können beim Dorffest auf Stempeljagd gehen

Um sich bei den Mitgliedern für ihr Engagement zu bedanken und um auch den jüngeren Besuchern des Festes etwas zu bieten, hatten die Feuerwehr und zwölf weitere Vereine wie das DRK und die Fußballabteilung des TSV auf dem Festgelände 15 Spielstationen aufgebaut. Dort mussten die Teilnehmer auf Stempeljagd gehen und zum Beispiel Dosen umwerfen oder auf eine Torwand schießen.

Während der Feuerwehrnachwuchs in Teams die Spiele an den Stationen bewältigte, konnten die jüngsten Dorfbewohner auch einzeln an der Spiele-Olympiade teilnehmen. Für den Besten gab es als Gewinn eine Fahrt mit der Drehleiter. Aber auch die anderen Teilnehmer gingen nicht leer aus und bekamen kleine Preise von Jugendwart Patrick Benk überreicht.

Jugendfeuerwehr umfasst derzeit elf Mitglieder

Bank freute sich über die hohe Beteiligung am Fest: Mehr als 110 Kinder gingen am Ende auf Stempeljagd. „Dieses Dorffest stärkt die Dorfgemeinschaft ungemein“, sagte Benk. Und natürlich hielt der Jugendwart auch nach möglichen Anwärtern für die Jugendfeuerwehr Ausschau. Denn zurzeit herrsche ein „großes Mitgliederproblem“.

Gerade einmal elf Jugendliche engagieren sich derzeit. Deshalb wollte die Feuerwehr beim Dorffest ebenfalls zeigen, was die Arbeit in der Jugendabteilung umfasst. Jeden Dienstag treffen sich die zehn bis 16 Jahre alten Mitglieder in der Wache am Schmiedeweg 10 und eignen sich Wissen über die Mittel und Techniken der Feuerwehr an. Zudem finden regelmäßig Aktionen wie Orientierungsmärsche oder ein Zeltlager statt. Für September ist die nächste Veranstaltung geplant. Dann macht die Jugendfeuerwehr eine Fahrradrallye mit verschiedenen Spielen.

Jugendliche sind Retter von morgen

„Die größte Stütze der Feuerwehr ist die Jugendfeuerwehr“, sagte Benk. 70 Prozent der aktiven Mitglieder stammen aus der Jugendfeuerwehr-Abteilung. Um das Interesse des Nachwuchs aufrechtzuerhalten, sei es wichtig, mit der Zeit zu gehen und die Wünsche der Kinder zu berücksichtigen, ergänzte Benks Stellvertreter, Andreas Czurgelies. Schließlich könnten diese die Retter von morgen sein.

