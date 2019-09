Steinwedeler wollen gegen AfD-Sitzung im Dorfgemeinschaftshaus protestieren

Steinwedel

Die Lehrter Ratsfraktion der AfD kommt ins Dorf – und ist dort nicht wirklich willkommen. Für Freitag, 27. September, plant sie eine öffentliche Sitzung im Steinwedeler Dorfgemeinschaftshaus. Und dagegen formiert sich Widerstand. Eine Gruppe von Dorfbewohnern, die offenbar auch Unterstützung von Verbänden, Vereinen und der Kirche erhält, plant nach eigenen Angaben ein „friedliches Zusammenkommen“ als Gegenaktion. Ortsbürgermeister Jens Utermann ( SPD) indes will die öffentliche Fraktionssitzung selbst besuchen und die Vertreter der AfD dort „mit Argumenten konfrontieren“.

Das Thema kochte in der jüngsten Ortsratssitzung hoch. Utermann hatte zuvor schon eine Info über die AfD-Aktion an die örtlichen Vereinsvertreter verschickt. In der Sitzung äußerten dann mehrere junge Eltern, dass man gegen die AfD im Dorf „klare Kante“ zeigen müsse. Die jüngsten verbalen Entgleisungen von Spitzenpolitikern der Partei und das Abdriften der AfD nach Rechtsaußen könne man nicht unwidersprochen hinnehmen. Die angekündigte öffentliche Sitzung müsse Anlass zum Protest sein.

Ortsbürgermeister: Nur keine offizielle Demo

Utermann nennt die Debatte im Ortsrat, die dort in der Einwohnerfragestunde aufgekommen sei, „vorbildlich sachlich“. Und es habe durchaus unterschiedliche Meinungen zu möglichen Protesten gegeben. Er selbst wolle der AfD „nicht unnötig viel Aufsehen“ ermöglichen, sagt Utermann – zumal die Sitzung im Dorfgemeinschaftshaus wohl kaum Massen an Besuchern anlocken werde. Aus Reihen der CDU sei auch das Argument gekommen, die AfD-Aktion ganz zu ignorieren und darauf zu setzen, das nichts öffentlich wird.

Doch diese Hoffnung wird sich angesichts der nun offenbar anstehenden Proteste sicher nicht erfüllen. Diese könne und dürfe man auch nicht verhindern, meint der Ortsbürgermeister, der aber gleichsam dazu rät, keine offizielle Demo anzumelden, bei der dann möglicherweise sogar Polizei dabei sein muss. Damit schaukele man die Sache nur unnötig hoch.

Fest steht, dass die AfD-Sitzung, die um 19 Uhr beginnen soll, nichts Illegales ist. Politische Veranstaltungen sind im Steinwedeler Dorfgemeinschaftshaus per Satzung erlaubt. Auch SPD und CDU haben von diesem Recht bereits Gebrauch gemacht. Die Aktion der AfD ist auch ordnungsgemäß bei der Stadt angemeldet worden, betont Sprecher Fabian Nolting. „Die AfD ist keine verbotene Partei. Da haben wir keine andere Wahl als die Erlaubnis zu geben“, sagt er.

AfD will über das Thema Sicherheit reden

Nach Ansicht von Ulrich Gürtler, Vorsitzender der zweiköpfigen AfD-Fraktion im Lehrter Rat, ist die Veranstaltung in Steinwedel etwas vollkommen Normales. Man wolle im Dorfgemeinschaftshaus über die Arbeit im Rat sprechen und auch Fragen beantworten sowie Anregungen aufnehmen, sagt er. Eben genau das, was andere Parteien an Stammtischen oder in Sprechstunden ebenfalls täten. Bei der Sitzung wolle man insbesondere über das Thema Sicherheit reden. Anwesend seien auch nur er selbst, AfD-Ratsherr Stefan Henze sowie Mitglieder des Kreisverbandsvorstandes der Partei, versichert Gürtler.

Möglichen Protesten begegnet der Fraktionschef schon vorab mit klaren Worten: „Wir sind legitim gewählte Leute und haben das Recht, uns zu artikulieren.“ Anders lautende Meinungen hätten „mit Demokratie nichts zu tun“.

Gürtler : „Die haben nur Angst“

Mehr noch: Gürtler meint, dass all jene, die nun gegen die AfD protestieren wollen, „nach den guten Ergebnissen der Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg plötzlich Angst vor uns haben“. Plakate, Schilder oder gar körperliche Gewalt, wie sie gegen AfD-Vertreter bereits ausgeübt worden sei, seien hingegen Ausdruck für mangelndes Demokratieverständnis.

Die AfD ist seit der Kommunalwahl 2016 im Rat der Stadt Lehrte vertreten. Öffentliche Fraktionssitzungen wie jene, die es nun in Steinwedel geben soll, gab es bisher nicht. Dass der AfD-Abend ausgerechnet im Dorfgemeinschaftshaus an der Ramhorster Straße stattfindet, erklärt sich so: In anderen öffentlichen Einrichtungen der Stadt, etwa in den Schulen, dem Forum und der Städtischen Galerie in Lehrte, sind Politikveranstaltungen per Satzung nicht erlaubt. Die Anmietung eines Raums in der Gastronomie komme zudem nicht infrage, sagt Gürtler. Es sei schließlich schon vorgekommen, dass Gastwirte, die die AfD in ihre Räume ließen, bedroht wurden. Das wolle man nicht herausfordern.

