Die Corona-Krise hat auch Auswirkungen auf Bauprojekte. Im Bauabschnitt 2 an der neuen Lehrter Feuerwache etwa geht es jetzt wegen Engpässen bei Personal und Material nur noch schleppend voran. Im Bahnhofstunnel soll in den Osterferien aber etwas Sichtbares geschehen: Dort wird die Decke weiß gestrichen.

Da auf der Baustelle an der neuen Feuerwache auch Bauarbeiter aus dem Ausland eingesetzt werden, fehlt es nun an Personal. Denn viele sind angesichts der Corona-Krise zurück in die Heimat gefahren. Quelle: Achim Gückel