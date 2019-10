Lehrte

Sie haben Tankdeckel aufgebrochen, dann offenbar minutenlang Kraftstoff abgezapft und sind unbemerkt verschwunden: An mehreren Stellen in Lehrte waren am vergangenen Wochenende Dieseldiebe unterwegs. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen zapften sie insgesamt mehr als 1000 Liter Kraftstoff auf drei Lastwagen und einem Bagger ab. Die Polizei hat noch keine Hinweise auf die Täter.

An der Gewerbestraße stahlen die Tätet den Diesel aus zwei Lastwagen, an der Europastraße an einem. Der Bagger stand auf einem Feldweg an der Rethmarstraße. Dort muss sich der Diebstahl zwischen Freitagnachmittag und Sonnabendmittag ereignet haben, schreibt die Polizei.

Von Achim Gückel