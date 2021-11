Hämelerwald

Erneut haben Einbrecher in Lehrtes Ortsteil Hämelerwald zugeschlagen. Nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte ist mindestens ein Täter am Sonntag in ein Einfamilienhaus an der Straße Habichthorst nahe der Straße Rehburg eingestiegen. Dafür war er auf eine Gartenbank geklettert und hatte von dort aus ein Fenster aufgehebelt. Er durchsuchte die Räume und entwendete unter anderem Schmuck und Parfüm.

Der Einbruch muss sich zwischen 14 und 22.30 Uhr zugetragen haben. Weil es noch keine Hinweise gibt, werden mögliche Zeugen gebeten, sich unter Telefon (0 51 32) 82 70 in der Lehrter Wache zu melden. Erst Ende Oktober hatte ein Unbekannter die Fenster eines Hauses an der Straße Alter Kirchweg in Hämelerwald aufgehebelt und war auf Diebeszug gegangen. Der Eindringling wurde aber gestört, als der Bewohner nach Hause kam.

Von Oliver Kühn