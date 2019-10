Lehrte

Das war ein Dieseldiebstahl in großem Stil: Unbekannte haben über das Wochenende in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen aus einem Lastwagen 450 Liter Kraftstoff im Wert von mehr als 500 Euro abgezapft. Der oder die bislang Unbekannten hatten dazu nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte beide Tankdeckel aufgebrochen. Der Lkw war in diesem Zeitraum im Gewerbegebiet an der Industriestraße in der Kernstadt am Straßenrand abgestellt.

Es ist bereits der dritte in diesem Jahr bekanntgewordene Fall. Erst im September waren aus einem Lastwagen der Marke Mercedes in Ahlten 330 Liter Diesel abgesaugt worden. Im Mai waren aus einem Bagger auf einer Baustelle ebenfalls in Ahlten 180 Liter Dieselkraftstoff gestohlen worden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (05132) 8270 bei der Polizei zu melden.

Von Oliver Kühn