Lehrte

Die Polizei sucht nach unbekannten Tätern, die versucht haben, in ein Einfamilienhaus an der Straße Neue Wiese in Lehrte-Ahlten einzudringen.

Nach Angaben der Polizei kletterten die Unbekannten dafür vermutlich mit einer Leiter auf den 3,90 Meter hohen Balkon. Dort versuchten sie, zwei Fenster aufzuhebeln.

Laut Polizei ereignete sich die Tat zwischen dem 18. April und dem 5. Oktober. Das Haus steht aufgrund von Bauarbeiten zurzeit leer. Nach Angaben der Beamten ist unklar, warum die unbekannten Täter von dem Einbruch abließen.

Die Polizei bittet um Hinweise zu der Tat unter Telefon (05132) 8270.

Von Patricia Oswald-Kipper