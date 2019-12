Lehrte

Erneut waren in Lehrte Einbrecher am Werk. Am Dienstagnachmittag zwischen 14.30 und 18.30 Uhr kletterten Unbekannte auf einen Balkon im Hochparterre eines Reihenendhauses in der Schillerstraße und hebelten die Balkontür auf. Danach durchsuchten sie die beiden Stockwerke des Hauses und erbeuteten eine bislang unbekannte Zahl von Schmuckstücken sowie rund 400 Euro Bargeld, wie das Polizeikommissariat Lehrte mitteilt.

Zweiter Einbruch

Am Mittwoch zwischen 11 und 18.30 Uhr gab es einen erneuten Einruch. Die unbekannten Täter hebelten die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Blücherstraße auf. Sie konnten mit Schmuck und Briefmarken entkommen. Eine genaue Schadensaufstellung liegt noch nicht vor. In beiden Fällen bittet die Lehrter Polizei mögliche Zeugen, sich unter Telefon (0 51 32) 82 70 auf der Wache zu melden.

Von Oliver Kühn