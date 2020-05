Seltsame Serie von Diebstählen in Lehrte: Unbekannte haben an sieben wenig befahrenen Straßen Ortsschilder gestohlen und mitunter sogar deren Halterungen und Fundamente mitgenommen. Die Stadt hat Strafanzeige erstattet und rätselt darüber, was die Täter mit ihrem Diebesgut anfangen wollen.