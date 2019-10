Ahlten

Am Wochenende hat sich an der Straße Megelfeld ein Diebstahl abgespielt, dessen Dimensionen bislang noch völlig unklar sind. Unbekannte Täter brachen einen dort abgestellten Lastwagen eines Versanddienstes auf und entwendeten daraus eine bislang noch unbekannte Anzahl von Päckchen. Auch über deren Inhalt weiß die Lehrter Polizei noch nichts. Entsprechend unklar ist auch noch der Wert der Beute.

Fest steht, dass sich der Aufbruch des Anhängers in der Straße im Gewerbegebiet am Sonntag zwischen 0.30 und 20 Uhr angespielt haben muss. Mögliche Zeugen, die Verdächtiges am Mergelfeld beobachtet haben, sollten sich im Lehrter Kommissariat unter Telefon (05132) 8270 melden.

Zweiter Einbruch in Ahlten

Auch an anderer Stelle in Ahlten ist es am Wochenende zu einem Einbruch gekommen. In der Nacht zu Sonntag drangen Unbekannte in einen Baucontainer im Neubaugebiet an der Hannoverschen Straße ein. Sie stahlen daraus Werkzeug im Wert von insgesamt etwa 700 Euro. Einen Zusammenhang mit dem Aufbruch des Lastwagenanhängers sieht die Polizei nicht. Beim Aufbruch des Containers hätten es die Diebe offenbar sehr gezielt auf Werkzeuge abgesehen.

Von Achim Gückel