Immensen

Ein landwirtschaftlicher Betrieb an der Straße Hinter den langen Höfen ist Ziel eines offenbar sehr gezielten Diebstahls geworden. Unbekannte Täter haben dort in der Nacht zu Donnerstag an vier hochmodernen Zugmaschinen die Navigationsgeräte sowie aus zwei der Fahrzeuge zudem noch die Fahrmonitore gestohlen. Die Lehrter Polizei schätzt den Wert der Beute auf etwa 60.000 Euro. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

Nach bisherigen Erkenntnissen spielte sich der mutmaßlich sehr genau geplante Diebstahl zwischen Mittwoch, 21.15 Uhr, und 6.40 Uhr am Donnerstag ab. Laut Angaben aus dem Lehrter Kommissariat befinden sich die Navigationseinheiten der Trecker auf deren Dach. Sie ermöglichen es Landwirten, sich per Satellitennavigation etwa bei Aussaat und Ernte sehr präzise auf ihren Feldern zu bewegen und dabei Flächen optimal auszunutzen. Die moderne Technik versetzt sie sogar in die Lage, ihre Trecker samt Ackergerät nur noch auf das Feld zu bringen und den Rest der Arbeit per Knopfdruck automatisch erledigen zu lassen.

Derartige Navigationseinheiten kosten pro Stück etwa 10.000 Euro, heißt es aus dem Kommissariat. Ebenso großen Wert hätten die gestohlenen Monitore pro Stück.

Von Achim Gückel