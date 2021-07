Lehrte

Kupfer ist auf dem Schwarzmarkt offenbar eine Menge Geld wert. Daher nehmen Diebe bisweilen erhebliche Mühen auf sich, um an die begehrte Beute zu kommen. So geschehen am vergangenen Wochenende auf einem Lagergelände an der Daimlerstraße. Dort stahlen Unbekannte sage und schreibe zwei Tonnen Kupferschrott aus einem Container. Wie sie die Beute abtransportierten, ist noch unklar. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise.

Wann genau sich die Tat ereignete, können die Ermittler nicht sagen. Dafür kommt der gesamte Zeitraum von Freitagabend bis Montagmorgen in Betracht. Die Täter brachen ein Schiebetor an dem Firmengelände auf und gingen dann offenbar sehr gezielt und völlig unbemerkt vor.

Im Mai hatte es insbesondere im Stadtgebiet von Sehnde eine ganze Reihe von Kupferdiebstählen gegeben. Bei einem Fall am Firmengelände von K+S bei Ilten waren die Täter gestört worden und hatten einen Transporter mit bulgarischem Kennzeichen zurückgelassen.

Wer Hinweise zu der Tat an der Lehrter Daimlerstraße geben kann, sollte sich mit dem Kommissariat an der Osterstraße unter Telefon (0 51 32) 82 70 in Verbindung setzen.

Von Achim Gückel