Lehrte

Erneut ist der Kleingartenverein Rosenhain an der Goethestraße Ziel von Dieben geworden. Die bislang Unbekannten haben in der Gartenkolonie zwischen Freitag und Sonntag insgesamt drei Lauben aufgebrochen. Daraus erbeuteten sie nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte alkoholische Getränke und auch Kleidungsstücke. Bei einer vierten Laube blieb es beim Einbruchsversuch. In allen Fällen seien die Täter durch die Fenster eingedrungen, in einem Fall haben sie sogar einen Originalschlüssel verwendet. Diesen hatte der Eigentümer auf seinem Grundstück deponiert.

Erst Ende November hatte ein Einbrecher aus einer Laube des Kleingartenvereins eine Stereoanlage und Werkzeug gestohlen. Ende Oktober war eine der Hütten verwüstet und auch ein angrenzender Geräteschuppen aufgebrochen worden. Vor drei Jahren waren Diebe auch in das Vereinsheim eingebrochen und hatten einen geringen Geldbetrag aus einer Kasse gestohlen.

Mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich auf der Wache unter Telefon (0 51 32) 82 70 zu melden.

Von Oliver Kühn