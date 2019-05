Lehrte

Auf dem Gelände des Autohauses Sellmann an der Gaußstraße ist es in der Nacht zum Sonntag zu einem Diebstahl gekommen. Unbekannte entwendeten dort einen hochwertigen Neuwagen vom Typ Alfa Romeo Stelvio. Das Auto hat nach Angaben der Polizei einen Wert von 62.000 Euro und war noch nicht zugelassen. Die Ermittler meinen aber, dass die Täter den Wagen mit Kennzeichen eines anderen, gleichen Fahrzeugs versehen haben könnten, das ebenfalls am Autohaus stand.

Bereits Anfang April hatte es nach Auskunft der Polizei einen Vorfall an dem Autohaus gegeben. Damals hatten Unbekannte versucht, Neuwagen der Modellreihe Alfa Romeo Stelvio von der Freifläche zu stehlen. Das misslang.

In der Nacht zum Montag hat sich nun unweit des Autohauses ein weiterer versuchter Diebstahl eines Autos abgespielt. Unbekannte wollten dort einen geparkten Ford Kuga aufbrechen. Davon zeugen starke Beschädigungen am Türschloss. Bei dem Wagen handelt es sich ebenfalls um einen Neuwagen, der erst vor Kurzen zugelassen worden war. Die Täter ließen aber von ihrem Plan ab, möglicherweise weil sie gestört wurden.

Die Lehrter Polizei hofft nun für alle genannten Fälle auf Zeugenhinweise. Das Kommissariat ist unter Telefon (05132) 8270 erreichbar.

Von Achim Gückel