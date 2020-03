Lehrte

Einbrecher machen auch vor einem Friedhof nicht halt: Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Montag in eine Lagerhalle auf dem neuen Lehrter Friedhof am Stadtpark eingedrungen. Nach Angaben der Polizei brachen sie zunächst ein Rolltor auf und verschafften sich dann Zugang zu einem abgeschlossenen Nebenraum. Bei dem Diebesgut handelt es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand um Werkzeug. Über den Wert der Beute gibt es noch keine Angaben. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag, 18.4o Uhr, und Montag, 7 Uhr.

Weitere Meldungen der Polizei und Feuerwehr in Lehrte finden Sie hier in unserem Polizeiticker.

Von Achim Gückel