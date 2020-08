Ahlten

Unbekannte sind in der Nacht zum Sonnabend in eine Lagerhalle an der Raiffeisenstraße in Ahlten eingebrochen. Dabei scheint es sich um gut ausgerüstete Profis zu handeln: Sie hatten nach Angaben des Polizeikommissariats Lehre zunächst eine Metallkette mit einem Werkzeug durchgekniffen, um auf das Gelände zu gelangen. Anschließend hebelten sie eine Stahltür zur Halle auf.

Ob die Diebe in der Lagerhalle auch Beute machten, ist derzeit noch nicht bekannt. Im selben Zeitraum ist von einem Fahrzeuganhänger der Firma, welcher am Straßenrand vor dem Gelände stand, die Anhängerplane gestohlen worden. Ob es sich um die gleichen Täter handelt, ist noch unklar. Der Einbruch muss sich zwischen Freitagabend, 20 Uhr, und Sonnabendmorgen, 9.20 Uhr, abgespielt haben. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon (0 51 32) 82 70 auf der Lehrter Wache zu melden.

Von Oliver Kühn