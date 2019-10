Hämelerwald

Die Reihe von Einbruchsmeldungen aus Hämelerwald reißt nicht ab. Vor einer Woche hatte es ein Bistro getroffen, wenige Tage später eine Fahrschule an der Niedersachsenstraße. Jetzt sind unbekannte Diebe in ein Firmenfahrzeug eingedrungen, das auf einem Parkplatz an der Niedersachsenstraße stand. Daraus entwendeten sie Baumaschinen der Marke Makita. Eine genaue Übersicht über die Beute und deren Wert gibt es aber laut Angaben der Polizei noch nicht.

Der Einbruch in den Mercedes Sprinter ereignete sich am Mittwoch zwischen 6.30 und 7 Uhr. Zeugenhinweise nimmt das Kommissariat in Lehrte unter Telefon (05132) 8270 entgegen.

Von Achim Gückel